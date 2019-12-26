Магадан, Магаданская область, , 11:09 — REGNUM В Магадане 25 декабря ранним утром горел элитный дом, гараж и автомобиль.

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Общая площадь пожара — 210 кв. метров, огонь тушил 31 пожарный с помощью девяти единиц техники. Был открытый огонь и валил дым.

По информации портала «Весьма», в этом районе находятся элитные дома и усадьбы.

Причины пожара и ущерб — устанавливаются. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии также 25 декабря загорелось административное здание.