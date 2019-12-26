Багдад, , 11:08 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака выявили ячейку «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Анбар, об этом 26 декабря сообщает Kurdistan24.

Издание отмечает, что всего было арестовано 14 террористов, они оказывали материально-техническую поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Благодаря профессиональной работе силовиков и служб разведки удалось выявить террористическую ячейку и ликвидировать ее», — говорится в заявлении военной разведки провинции Анбар.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают представлять серьезную угрозу для силовых структур и гражданского населения Ирака, несмотря на заявление правительство о полном уничтожении террористов.

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