Петропавловск-Камчатский, , 11:07 — REGNUM В связи с неблагоприятными погодными условиями авиарейсы по внутренним авиалиниям Камчатки отложены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

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Также известно, что самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший в Петропавловск-Камчатский из Владивостока, был направлен на запасной аэродром, и приземлился на Сахалине.

«Из-за сильного бокового ветра командир экипажа самолёта авиакомпании «Сибирь» принял решение уйти на запасной аэродром в Южно-Сахалинск. Рейс отложен до завтра, в связи с этим рейс S7 из Петропавловска-Камчатского в столицу Приморья также перенесён на 27 декабря», — рассказали в министерстве.

В аэропортах Камчатки ожидают отложенных вылетов около 160 человек, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный снежный циклон идёт на Камчатку. Ожидается, что он продлится до 4 января.