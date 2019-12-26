Уфа, , 10:59 — REGNUM В Уфе разыскивают водителя, который сбил на автомашине 10-летнего школьника. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожно транспортное происшествие произошло утром 25 декабря. Водитель, сидя за рулем неустановленного автомобиля ехал по улице Ухтомского. Около дома № 20 он сбил 10-летнего мальчика.

По предварительным данным, ребенок, переходя проезжую часть, поскользнулся и упал. В это время автомобиль начал сдавать задним ходом, водитель не заметил школьника и сбил его. В результате ДТП мальчик получил травму ноги. Водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов просят свидетелей данного ДТП позвонить по номеру 02.

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