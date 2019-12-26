Белгород, 26 декабря 2019, 10:57 — REGNUM Порядка 30 пакетов с трупами щенков и взрослых собак обнаружили зоозащитники на свалке в посёлке Комсомолец в пригороде Белгорода. Активисты обследовали территорию, где содержатся отловленные животные, и после увиденного вызвали на место сотрудников полиции.
На заброшенную ферму приехали журналисты, зоозащитники и депутат Белгородского городского Совета Сергей Бочарников.
На первый взгляд, животные были отравлены или задушены, у некоторых на головах виднелась кровь, возможно от ударов. В региональном УМВД начали проверку по факту обнаружения трупов собак, сообщает информационное агентство «Бел.ру».
ИА REGNUM рассказывало, что накануне зоозащитники обнаружили ферму, на которой в ужасных условиях содержались десятки отловленных собак.
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