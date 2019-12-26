Белгород, , 10:57 — REGNUM Порядка 30 пакетов с трупами щенков и взрослых собак обнаружили зоозащитники на свалке в посёлке Комсомолец в пригороде Белгорода. Активисты обследовали территорию, где содержатся отловленные животные, и после увиденного вызвали на место сотрудников полиции.

На заброшенную ферму приехали журналисты, зоозащитники и депутат Белгородского городского Совета Сергей Бочарников.

«Мало того, что собаки оттуда выскакивают — к нам выбежало пять-шесть животных. Когда подошли поближе, увидели там овчарок и алабаев — что будет, если на волю выберутся они? Но и это мелочи: там рядом — очень большая свалка. Ров метров 50 в длину, метров 12 в ширину и метров шесть в глубину, который вырыли максимум в прошлом году. Там мы заметили белые пакеты — завязанные верёвкой и со следами крови. Их было около 30. Вскрыли три пакета — и нашли в них три мёртвых взрослых собаки и пять или шесть щенков», — говорит депутат.

На первый взгляд, животные были отравлены или задушены, у некоторых на головах виднелась кровь, возможно от ударов. В региональном УМВД начали проверку по факту обнаружения трупов собак, сообщает информационное агентство «Бел.ру».

ИА REGNUM рассказывало, что накануне зоозащитники обнаружили ферму, на которой в ужасных условиях содержались десятки отловленных собак.

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