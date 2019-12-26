с. Светлое, 26 декабря 2019, 11:00 — REGNUM В Одесской области в селе Светлое в частном доме произошёл взрыв, сообщили 26 декабря в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Спасатели обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину. Они были госпитализированы.
Возгорание ликвидировали шесть человек и одна единица техники. Причины инцидента устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области в жилом доме произошёл взрыв. Один человек погиб и один получил ранения.
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