с. Светлое, , 11:00 — REGNUM В Одесской области в селе Светлое в частном доме произошёл взрыв, сообщили 26 декабря в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«По прибытии на место вызова пожарно-спасательного отделения… было установлено, что в подвальном помещении произошло возгорание газовоздушной смеси с последующим факельным горением газа из баллона», — сказано в сообщении.

Спасатели обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину. Они были госпитализированы.

Возгорание ликвидировали шесть человек и одна единица техники. Причины инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области в жилом доме произошёл взрыв. Один человек погиб и один получил ранения.

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