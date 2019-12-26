Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор убийце таксиста из Воронежской области. Преступник признан виновным в убийстве (ч.2 ст. 105 УК РФ) и неправомерном завладении автомобилем (ч.1 ст.166 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В материалах уголовного дела говорится, что инцидент произошёл 22 сентября 2018 года на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе, где было обнаружено тело 41-летнего жителя Воронежской области с колото-резаными ранениями шеи. Следователи выяснили, что убийца вызвал такси для поездки из Воронежа в Ростовскую область. Преступник убил водителя в ходе конфликта и скрылся с места происшествия на машине своей жертвы.

Подозреваемый был задержан в Красноярском крае.

Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.