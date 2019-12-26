Кемерово, , 10:43 — REGNUM Правоохранители Кемеровской области ищут трёхмесячную девочку, которую мать, предположительно, оставила на обочине дороги. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

24 декабря стало известно о безвестном исчезновении матери с ребёнком. Спустя несколько часов на трассе Кемерово — Томск сотрудники полиции остановили машину с женщиной, но девочки с ней уже не было. Поиски ребёнка продолжаются, а мать была задержана.

«Следствию она поясняет, что дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги. В ближайшее время планируется помещение подозреваемой в лечебное учреждение для установления ее психического состояния», — отметили в СКР.

Отмечается, что семья на учёте не состояла. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Расследование продолжается.

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