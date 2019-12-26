Анкара, 26 декабря 2019, 10:46 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали трех человек, обвиняемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 25 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
Задержания были произведены в провинции Коджаэли после поступления информации о том, что подозреваемые в терроризме пытаются покинуть зону конфликта.
Трое обвиняемых были задержаны в провинции Ыгдыр, граничащей с Азербайджаном и доставлены в тюрьму.
Личности подозреваемых пока не раскрываются, однако журналисты отмечают, что если они будут иметь иностранное гражданство, то будут выдворены из страны.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.