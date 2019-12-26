Москва, , 10:41 — REGNUM Телеканал «Россия 24» опубликовал видео задержания курсантом московского вуза МВД женщины, устроившей поножовщину в столичном метро.

На кадрах видно, курсант бежит за женщиной по платформе, спустя некоторое время он догоняет ее и валит на пол.

Как сообщало ИА REGNUM, курсант в одном из вагонов поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как женщина нанесла ножевой удар другой женщине и попыталась скрыться. В итоге злоумышленница была задержана. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

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