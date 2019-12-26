Воронеж, , 10:30 — REGNUM Два человека погибли в результате автоаварии в Воронеже в ночь на 26 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 01:40 на улице Лебедева. По предварительным данным, водитель BMW 525 на большой скорости врезался в Opel Astra, который двигался по встречной полосе движения.

В результате водитель и пассажир Opel погибли на месте аварии. В больницу с травмами доставлены водитель и пассажир BMW.

По факту аварии полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства ДТП.