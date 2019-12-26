Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM В Екатеринбурге по факту нападения 15-летнего школьника с молотком на учителя, возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По версии следствия, учащийся из личной неприязни, вооружившись молотком, напал на учителя. В результате женщина получила травмы и была госпитализирована.

«Допрашиваются участники и свидетели конфликта, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывается подозреваемый подросток», — сообщили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 25 декабря возле школы № 24.

Напомним, что по данному факту сначала была организована полицейская проверка. Впоследствии материалы были переданы в региональное управление СКР.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге пострадавший педагог отказалась писать заявление на ученика