Майминский район, Алтай, , 10:18 — REGNUM В Республике Алтая приостановлена деятельность станции техобслуживания автомобилей, расположенном в смежном помещении с единой диспетчерской службой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

14 декабря трём сотрудникам ЕДДС потребовалась медицинская помощь из-за отравления выхлопными газами. При проверке обстоятельств происшествия выяснилось, что служба располагается в одном здании с СТО, однако об открытии последней уведомление в Роспотребнадзор подано не было.

«Отравление людей стало возможным из-за нарушений при организации станции техобслуживании в смежном помещении при нарушении требований законодательства. В помещении станции технического обслуживания не предусмотрены газовыводы для отвода выхлопных газов работающего внутри автотранспорта», — отметили в управлении.

В результате специалисты признали станцию представляющим угрозу здоровью персонала. Суд признал согласился с этими доводами и приостановил деятельность СТО на 90 суток.

Читайте также: Пожарные предотвратили мощный взрыв в центре Горно-Алтайска