Джакарта, , 10:17 — REGNUM Число погибших в результате крушения автобуса в Индонезии на маршруте Бенгкулу-Палембанг в провинции Южная Суматра увеличилось до 35 человек, сообщает информационный портал Detik.

В региональной полиции заявили, что из 35 погибших 16 мужчин и 12 — женщин, тела ещё 7 человек находятся на опознании.

Известно, что в результате крушения автобуса 13 пассажирам удалось спастись.

По данным полиции, авария произошла из-за неисправности тормоза, который не сработал должным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 23 декабря в 23:15 по местному времени автобус с пассажирами врезался в ограждение и упал в реку.

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