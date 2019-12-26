Невинномысск, Ставропольский край, , 10:21 — REGNUM Один человек погиб и четверо получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля и «Газели» в городе Невинномысске на Ставрополье. Всех пострадавших доставили в больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Авария произошла накануне, 26 декабря, около 19:00 на федеральной трассе «Кавказ». Водитель Lada Priora стал поворачивать на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу «Газели» и врезался в нее.

Пассажир Priora скончался на месте ДТП. Оба водителя и два других пассажира отечественной легковушки госпитализированы с тяжелыми травмами.

В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем Priora находился 29-летний житель соседнего региона. За последние два года его не раз привлекали к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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