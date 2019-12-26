Кабул, , 10:21 — REGNUM В результате взрыва у военной базы в северной афганской провинции Балх погибли как минимум шесть военнослужащих. Об этом 26 декабря сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на военное ведомство страны.

По данным источника, рядом с военной базой было приведено в действие взрывное устройство, которое было заложено в автомобиль. Шестеро военнослужащих погибли и ещё трое получили ранения.

Других подробностей произошедшего на данный момент не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря при подрыве автомобиля рядом с конвоем НАТО у авиабазы Баграм, расположенной в районе Багра в провинции Афганистана Парван, пострадали как минимум 30 человек.