Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается женщина, которую подозревают в причастности в нападении на пенсионерку. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM, инцидент закончился смертью потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека по неосторожности.

По версии следствия, преступление произошло 20 августа 2019 года на крыльце магазина по улице Билимбаевская, 28. В тот день женщина, которой на вид около 20−30 лет, повздорила с пенсионеркой и нанесла ей травмы. Приметы нападавшей: среднее телосложение, тёмные волосы.

Следствие просит граждан, что-либо знающих о местонахождении подозреваемой, обратиться в правоохранительные органы.