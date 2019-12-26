Самара, , 10:17 — REGNUM Смертельное дорожно транспортное происшествие с участием КАМАЗа произошло в Самарской области. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла 25 декабря на трассе М-5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 75-летний мужчина, влетел под КАМАЗ.

По предварительной версии, виновником аварии является водитель отечественной легковушки, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где его автомобиль столкнулся с КАМАЗом. От удара ВАЗ-2107 унесло на обочину.

В результате аварии водитель и пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте ДТП.

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