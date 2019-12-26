Тюмень, , 10:14 — REGNUM Причиной пожара в хостеле в Тюмене, при котором погиб один из постояльцев, могло стать замыкание электрической проводки. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«Пока речь идет о коротком замыкании электропроводки — это основная версия случившегося. Полную картину произошедшего уже составят следственные органы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в нем говорится, что рассматривалось несколько версий произошедшего — от неисправности электроприборов до человеческого фактора.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что в Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре в хостеле.