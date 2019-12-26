Хороль, , 10:08 — REGNUM На территории Хорольского района Приморья обнаружен и подтверждён ещё один очаг вируса африканской чумы свиней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора по Приморью.

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Как сообщили в ведомстве, после получения подтверждения наличия вируса в крови семи свиней, находящихся в личном подсобном хозяйстве, район, прилегающий к очагу должен быть изолирован, чтобы исключить распространение вируса на другие районы.

«Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории личного подсобного хозяйства села Поповка Хорольского района», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье специалисты продолжают фиксировать появление всё новых очагов распространения вируса африканской чумы свиней.