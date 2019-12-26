Тбилиси, , 10:04 — REGNUM Пожар уничтожил в районе грузинского города Зугдиди 6 гектар плантаций хурмы и орехов. Об этом 26 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Как рассказали журналистам местные жители, возгорание началось с зарослей колючек неподалеку, но из-за сильного ветра пламя разрослось и перекинулось на плантации. Пожар тушили две бригады огнеборцев.

Отмечается, что мэр Зугдиди Константин Какава обещал назначить комиссию, которая подсчитает ущерб, и населению, пострадавшему от пожара будет выплачена компенсация.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в ряде регионов Грузии начались лесные пожары, на тушение которых привлекли сотни спасателей, спецтехнику и вертолет пограничной полиции. К вечеру 25 декабря удалось ликвидировать четыре из пяти пожаров.

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