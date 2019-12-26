Воронеж, , 09:56 — REGNUM Жительница Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с собственным двухлетним сыном, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

32-летняя жительница Калачеевского района обвиняется сразу по двум статьям — об истязании и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По версии следствия, женщина не исполняла свои обязанности по отношению к сыну, родившемуся в январе 2017 года. Деньги — детские пособия и зарплату супруга — тратила на себя, ребёнку не покупала ни одежду, ни еду. В доме, где она жила с сыном, — антисанитарные условия. Кроме того, женщина неоднократно избивала малыша, не кормила его.

Сейчас ребёнок находится в социальном учреждении. Обвиняемая на этапе предыварительного следствия полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне СК сообщил о передаче в суд дела в отношении жителя Калача Воронежской области, который истязал пятилетнюю дочку, а жене, пытавшуюся защитить ребёнка, угрожал ножом.

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