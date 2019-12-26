Москва, , 09:55 — REGNUM Курсант Московского университета МВД им. Кикотя Евгений Волков задержал в столичном метро женщину, которая нанесла ножевой удар другой женщине, сообщила 26 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, курсант в одном из вагонов поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная женщина нанесла ножевой удар другой женщине и попыталась скрыться.

«Курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее», — сообщила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пострадавшая обратилась в одну из столичных клиник за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один сотрудник полиции погиб и ещё один получил тяжёлое ранение в ходе перестрелки в Москве. Инцидент произошёл при задержании сотрудника патрульно-постовой службы полиции представителями отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

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