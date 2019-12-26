Донецк, 26 декабря 2019, 09:54 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ дважды обстреляли территорию ДНР, сообщили 26 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении украинские формирования выпустили три мины калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС. На донецком направлении ВСУ применили вооружение БМП.
В результате обстрелов повреждения получили пять домов в населённом пункте Старомихайловка.
Как сообщало ИА REGNUM, на окраине Горловки вследствие обстрела ВСУ ранения плеча и головы получил мирный житель 1970 года рождения.
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