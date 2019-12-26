Батуми, Грузия, , 09:46 — REGNUM Пять школьников в возрасте около 17 лет 25 декабря погибли в автомобильной аварии возле села Хала Кобулетского района Аджарии. Об этом сообщает аджарское интернет-издание «Батумелеби».

По предварительным данным, подростки ехали в автомобиле без взрослых. Машина съехала с трассы и упала в глубокое ущелье в 30 км от Кобулети. Когда спасатели достали автомобиль, в нем обнаружили также несколько сумок с учебниками.

Проводится идентификация личностей погибших. Предположительно, они проживали в одном из населенных пунктов поблизости. Администрация Батуми приняла решение отложить из-за инцидента открытие новогодней городской елки и концерт.