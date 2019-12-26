Самара, , 09:43 — REGNUM Жителя Ульяновской области подозревают в намерении незаконно сбыть наркотики в Самарской области. Об этом 26 декабря сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22 декабря сотрудники полиции задержали мужчину 1984 года рождения за совершение административного правонарушения. В ходе его досмотра, у задержанного были обнаружены полиэтиленовые пакеты, в которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета общей массой порядка 500 гр.

Экспертиза показала, что в состав данного вещества входит мефедрон, который является наркотическим средством.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в квартире задержанного обнаружили еще около 2,5 кг аналогичного вещества.

Отмечается, что задержанный раньше уже был привлечен к уголовной ответственности за кражу особо ценных предметов. Он уже признал свою вину.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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