Абуджа, , 09:35 — REGNUM В результате нападения боевиков «Боко-Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигерии погибли по меньшей мере шесть человек, об этом 26 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на северо-востоке страны в штате Борно, также трое человек получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

«К сожалению, боевики «Боко-Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на город Чибок, шесть человек убиты, трое ранены», — отметил в комментарии журналистам агентства губернатор провинции Бабагана Зулум.

Напомним, боевики «Боко-Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную преступную деятельность на территории Нигерии. На их счету свыше 30 тыс. убитых.

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