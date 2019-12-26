Бийск, Алтайский край, , 09:29 — REGNUM Сомнительный поступок педагога одного из детских оздоровительных лагерей в Алтайском крае стал предметом разбирательства в правоохранительных органах и вызвал широкий общественный резонанс. Как следует из сообщения, опубликованного в группе «Инцидент Барнаул» социальной сети ВКонтакте, речь идёт о фотографии, на который дети лежат на полу, таким образом, что создают очертания свастики, передает корреспондент ИА REGNUM.

В бийском лагере детей выложили в форме свастики? Цитата из группы «Инцидент Барнаул» социальной сети ВКонтакте

В процессе разбирательства выяснилось, что речь идёт о санаторно-оздоровительном лагере «Чайка» (Бийск) и что в Instagram с подписью «Я люблю свою работу» её опубликовал 21-летний местный житель. Позднее вожатый написал, что «не стремился продемонстрировать свастику, и не имел никакого злого умысла» и что «это была неудачная шутка». Также молодой человек, назвал себя патриотом, платящим налоги и сказал, что больше не работает в оздоровительном лагере.

Но региональным властям, вероятно этого показалось мало. Через свои интернет ресурсы они распространили сообщение, в котором указано, что по итогам проверки выяснилось, что детские тела были выложены не в форме свастики.

«Установлено, что 24 декабря вожатые проводили репетицию танца «Звёздочка» к новогоднему представлению. На фотографии изображен один из фрагментов танца. С педагогическим коллективом по поводу случившегося была проведена беседа», — заявили чиновники.

Но судя по комментариям в социальных сетях, далеко не все поверили такому пояснению. Как рассказали ИА «Банкфакс» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, с детьми сейчас работают сотрудники ПДН.