Бишкек, , 09:25 — REGNUM В Ошской области Киргизии убит начальник государственного агентства «Сельводзащита» при МЧС, сообщает 26 декабря издание 24. kg со ссылкой на управление внутренних дел Ошской области.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия в селе Озугр были найдены гильзы от неизвестного оружия, а на теле мужчины — огнестрельные ранения. Сообщение в милицию поступило из скорой помощи.

Напомним, 29 ноября спецслужбы Киргизии задержали гражданина России, подозреваемого в убийстве помощника прокурора Бутырской районной прокуратуры в мае 2019 года.

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