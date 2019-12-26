Багдад, 26 декабря 2019, 09:25 — REGNUM В результате серии взрывов в иракской провинции Ниневия погибли по меньшей мере двое шиитских ополченцев, об этом 26 декабря сообщает издание Shafaq News.
Инциденты произошли в деревне Кашаф. Всего прогремело два взрыва, в результате которых также пострадали еще пятеро ополченцев.
Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка. Тем не менее, ополченцы подозревают в теракте боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, ранее в результате серии взрывов в иракских провинциях Салахуддин и Киркук пострадали восемь представителей силовых ведомств страны.
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