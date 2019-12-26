Уфа, , 09:22 — REGNUM Проверку по факту отравления двух школьников организовала прокуратура Уфы. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По предварительным данным, ученики школы № 126 почувствовали недомогание после употребления пищи в школьной столовой.

Детей доставили в больницу с диагнозом острый гастроэнтерит и пищевая токсикоинфекция в стабильно-тяжелом состоянии. В настоящее время детям назначено лечение.

Отмечается, что случаев недомогания у других учащихся этой школы зафиксировано не было.

По словам сотрудников надзорного ведомства, по результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудников школы в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания.

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