Заиграевский район, Бурятия, , 09:14 — REGNUM В Бурятии из-под домашнего ареста освободили главу Заиграевского района Александра Бурлакова, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Ранее он был заключён под стражу, но мера пресечения впоследствии была изменена на домашний арест до 9 февраля 2019 года. Кроме того, он был временно отстранён от должности главы района.

«Однако, в связи отменой указанного решения судом апелляционной инстанции, в настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в СКР.

Тем не менее расследование продолжается. По данным следствия, в ноябре 2018 года своим распоряжением Бурлаков незаконно и необоснованно ввел режим ЧС в посёлке Заиграево и селе Новая Брянь из-за якобы критического запаса топлива в котельных и холода в домах.

В результате на покупку угля региональные власти выделили более 12 млн рублей. Из них почти 5 млн были, по версии следствия, необоснованно потрачены на приобретение топлива для двух компаний, имевших достаточные запасы.

Читайте также:

В Бурятии задержан глава района

Главе района в Бурятии предъявили новое обвинение