Москва, , 09:16 — REGNUM Движение электропоездов по Калужско-Рижской линии московского метрополитена было прервано в утренний час-пик из-за падения одного из пассажиров на рельсы. Об этом 26 декабря сообщил «Интерфаксу» источник знакомый с ситуацией.

По информации источника, инцидент с падением пассажира на рельсы случился около 8:25 мск на станции «Китай-город». Для того, чтобы поднят упавшего, пришлось отключать напряжение с контактного рельса и из-за этого было временно приостановлено движение электропоездов на участке от станции «Октябрьская» до «Проспекта Мира».

При этом, источник также сообщил, что упавший на рельсы мужчина выжил, однако информация о его самочувствии отсутствует.

Также позднее из сообщений пресс-службы московского метрополитена стало известно, что в 8:43 мск движение по Калужско-Рижской линии было восстановлено.