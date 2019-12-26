Одесса, Украина, , 08:57 — REGNUM Эксперты установили личности всех 16 погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе, сообщил 25 декабря местное издание «Думская».

Журналисты отмечают, что последним опознанным оказался директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе в здании колледжа, 1914 года постройки, произошёл пожар. Предварительной причиной стала неисправность электропроводки или бытовых приборов. Погибли и пострадали в общей сложности 46 человек.

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