Якутск, , 08:46 — REGNUM В Мархе Якутска 25 декабря загорелось административное здание, пострадавших нет.

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После вызова пожарные прибыли через семь минут, одноэтажное здание горело, шёл дым.

Огнём повреждено 70 кв. метров внутри и 30 кв. метров кровли. Пожар случился из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, пишет ИА SakhaNews.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в центре Петербурга на Большой Конюшенной улице горела трехкомнатная квартира, из дома были эвакуированы 14 человек.