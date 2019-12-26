Якутск, 26 декабря 2019, 08:46 — REGNUM В Мархе Якутска 25 декабря загорелось административное здание, пострадавших нет.
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После вызова пожарные прибыли через семь минут, одноэтажное здание горело, шёл дым.
Огнём повреждено 70 кв. метров внутри и 30 кв. метров кровли. Пожар случился из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, пишет ИА SakhaNews.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в центре Петербурга на Большой Конюшенной улице горела трехкомнатная квартира, из дома были эвакуированы 14 человек.