Горно-Алтайск, , 08:44 — REGNUM Пожар, начавшийся утром 24 декабря в гаражном кооперативе в центре Горно-Алтайска, едва не привёл к мощному взрыву. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

По словам очевидцев, густой чёрный дым шёл из ворот гаражей. Прибывшие на место пожарные вскрыли несколько гаражей для тушения огня и обнаружили в одном из них 35 углекислотных баллонов и 300 литров дизельного топлива.

С риском для жизни спасатели вытащили из огня все емкости с дизтопливом и часть баллонов. Оставшиеся охлаждали водой, пока возгорание не было ликвидировано.

«Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарной охраны удалось предотвратить взрыв большого количества огнеопасных веществ в центре города рядом с оживленной автомобильной трассой», — отметили в МЧС.

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