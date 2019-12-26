Первоуральск, Свердловская область, , 08:33 — REGNUM Надзорные органы установили причины, в результате которых снег в районе Первоуральска приобрёл зелёный цвет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 27 ноября на предприятии «Русский хром 1915» из дренажной скважины произошёл выброс на близлежащие территории воды с содержанием хрома. В связи с этим внесено представление, с требованием устранить последствия утечки.

По данным прокуратуры предприятие организовало работы по ликвидации хромосодержащих веществ на месте излива.

Напомним, что ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что на территории Первоуральского городского округа обнаружен «зелёный снег». По данному факту была организована прокурорская проверка.