Топки, , 08:32 — REGNUM В Кемеровской области полностью восстановлено движение на участке федеральной трассы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Утром 25 декабря на 186 км дороги Р-255 «Сибирь» произошли сразу два дорожно-транспортных происшествия. В результате столкновения грузовой «Скании» и легкового «Мерседеса» погиб водитель последнего. Спустя час на том же участке столкнулись сразу семь автомобилей. В МВД в качестве причины аварий назвали сложные погодные условия.

«На короткий период участок федеральной трассы был полностью перекрыт. Впоследствии стражи порядка организовали реверсивное движение на данном участке, сегодня оно восстановлено в полном объеме в обе стороны», — отметили в ведомстве.

Однако погодные условия проще не стали, поэтому инспектора призывают автомобилистов быть особенно внимательными и осторожными на дороге. По возможности им рекомендовано отказаться от дальних поездок.

Читайте также: Непогода спровоцировала массовую аварию в Кузбассе. Трасса перекрыта