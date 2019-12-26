Луганск, , 08:34 — REGNUM Украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили 26 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что ВСУ обстреляли районы сёл Нижнее Лозовое и Калиновка из миномётов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатомётов СПГ и РПГ.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики 59-й бригады ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм по населённому пункту Нижнее Лозовое.

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