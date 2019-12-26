Москва, 26 декабря 2019, 08:22 — REGNUM Курсант университета МВД РФ Евгений Волков задержал в метро женщину, устроившую поножовщину в вагоне поезда. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба МВД России.
Волков, находясь в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, увидел, как неизвестная женщина ударила ножом другую женщину и попыталась скрыться.
«Мгновенно оценив обстановку, курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее», — говорится в сообщении.
Пострадавшая вынуждена была обратиться за медицинской помощью в больницу.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
В московском университете МВД России решается вопрос о поощрении курсанта.