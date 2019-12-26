Благовещенск, , 08:28 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов прокомментировал ситуацию с массовыми эвакуациями после сообщений о минировании зданий, которые в последнее время происходили в ряде городов Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Последние тревожные события произошли в Благовещенске и Белогорске в среду, 25 декабря. Эвакуироваться из-за угрозы взрыва пришлось посетителям вокзалов и торговых центров. До этого в Благовещенске массовая эвакуация потребовалась детским садам и школам после того, как телефонные террористы сообщили о минировании зданий.

«У нас очень сложно технологически контролировать интернет, IP-телефонию, практически невозможно. Есть спецслужбы, которые этим занимаются. Понятна примерно география. Видно, откуда идут звонки географически. В частности, последние минирования, не только у нас, а по всей стране, и в Москве были, это украинские. На Украине — хаос, вы видите. Там целая большая группа националистов, которым абсолютно мы не друзья. Украина тоже очень разная. Там есть люди, которые нормально к нам относятся. А есть такие, которые… Работают соответствующие спецслужбы. Когда появится возможность поймать этих людей, поймают. Но с моего уровня это сделать, я не знаю как, подскажите», — прокомментировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье прошла массовая эвакуация из детских садов после того, как телефонные террористы сообщили о минировании зданий.