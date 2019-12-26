Екатеринбург, , 08:16 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается 41-летняя женщина, которая 20 декабря ушла из дома гулять с пекинесом и не вернулась. Как сообщает информационный портал Е1, с заявлением о пропаже человека обратились муж и сын женщины.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт» в последний раз пропавшую видели на перекрёстке улиц Таганская и Фрезеровщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области пропала 27-летняя мать троих детей (младшему ребёнку чуть больше месяца), которая ушла из своего дома в Среднеуральске 14 декабря. О пропаже человека заявил её муж. Женщина была найдена 17 декабря в состоянии алкогольного опьянения в компании своего знакомого. По данным полиции, ничего криминального с ней не произошло, и после опроса она была отпущена домой.