Екатеринбург, , 07:58 — REGNUM В Екатеринбурге преподаватель школы № 24, на которую напал ученик с молотком, отказалась писать заявление на школьника. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает интернет-газета Znak.

В следственных органах пообещали прокомментировать данную информацию позже.

Как сообщало ИА REGNUM, школьник с молотком напал на учительницу утром 25 декабря возле учебного учреждения. В результате инцидента педагог получила ушибы, травмы и была доставлена в больницу.

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По факту нападения полиция начала проверку. Впоследствии, материалы проверки были переданы в следственное управление СКР по Свердловской области.

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