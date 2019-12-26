Якутск, , 08:12 — REGNUM В Якутии на борту вертолёта Ми-8 по маршруту Оленегорск — Чокурдах находился пьяный пассажир, который приставал к попутчикам и неадекватно реагировал на замечания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе линейного отдела МВД России.

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42-летний мужчина был встречен по прилёту в пункт назначения транспортной полицией. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении авиадебошира составлен протокол и назначен штраф в 500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пьяный пассажир во время полёта из Тель-Авива выражался нецензурной бранью, вёл себя вызывающе и не реагировал на замечания членов экипажа. Сотрудники транспортной полиции в аэропорту задержали 48-летнего жителя Санкт-Петербурга.