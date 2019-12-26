Петропавловск-Камчатский, , 07:57 — REGNUM Лавинная опасность объявлена в Камчатском крае из-за приближения сильного снежного циклона, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«С 27 по 29 декабря 2019 года включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов», — говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили о возможном сходе лавин с вулканов Камчатки. Режим лавинной опасности объявлен и в Кроноцком заповеднике. В связи с этим МЧС рекомендует организациям, работающим в горах, а также туристам, охотникам и спортсменам воздержаться от посещения горных районов края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке привели коммунальные службы в усиленный режим дежурства в связи с приближением циклона. Синоптики прогнозируют начало снегопада 26 декабря, который станет началом затяжного циклона.

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