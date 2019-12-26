Екатеринбург, , 07:45 — REGNUM Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать в пользу пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии пенсионерки компенсацию морального вреда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сумма взыскания составила 80 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Напомним, что ДТП произошло 7 февраля 2019 года. В тот день 68-летняя пенсионерка выпала из автобуса после того, как водитель начал отъезжать от остановки «Токарей» не закрыв дверь общественного транспорта. В результате женщина получила тяжёлую травму плеча.

В июле 2019 года суд признал водителя автобуса виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по халатности причинение тяжкого вреда пассажиру.

Впоследствии пенсионерка обратилась в суд с гражданским иском, так как в силу возраста испытала психоэмоциональные перегрузки, вызванные в том числе, длительным лечением.