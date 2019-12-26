Красноярск, , 07:16 — REGNUM По состоянию на 26 декабря госпитализировано семь пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минздраве.

25 декабря сообщалось о пятерых госпитализированных. В том числе в больнице находится пилот воздушного судна.

Общее количество обратившихся за медпомощью не изменилось — 16 человек. У двоих травмы средней степени тяжести, у остальных — лёгкие.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП с вертолётом Ми-8, принадлежащим авиакомпании «КрасАвиа», произошло 25 декабря при взлёте с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района. Воздушное судно попало в снежный вихрь и совершило жёсткую посадку.

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