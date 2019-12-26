Манила, , 07:12 — REGNUM Не менее 16 человек погибли во время прохождения тайфуна «Фанфон» на Филиппинах. Об этом 26 декабря сообщает France-Presse (AFP).

По информации властей, это предварительная цифра погибших в центре архипелага. В стране с католическим большинством десятки тысяч граждан были вынуждены встречать Рождество вдали от своих домов, в приютах и убежищах.

Как сообщало ИА REGNUM, в рождественский день на Филиппины обрушился Тайфун «Фанфон». В метеорологическом бюро отметили, что тайфун двигался со скоростью 195 километров в час, мог сбивать деревья и разрушать дома из легких конструкций. Тысячи людей были эвакуированы в специальные центры в разгар рождественских праздников.

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