Порт-Вила, , 06:36 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы в Тихом океане, в районе Новой Каледонии и Вануату, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 686 километрах к востоку от столицы Новой Каледонии города Нумеа. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря землетрясение магнитудой 6,3 произошло у западного побережья Канады. Эпицентр сейсмособытия располагался в 343 километрах к западу от Кэмпбелл-Ривера на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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