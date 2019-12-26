Качканар, Свердловская область, , 06:25 — REGNUM В свердловском городе Качканаре семилетняя девочка увлеклась игрой с кошкой и упала с дивана. Она получила травму и умерла, пишет «Новый Качканар».

Трагедия произошла в жилище ребёнка 29 декабря. Девочка получила перелом шейного отдела позвоночника. Вместе с ней в квартире был её отец, но он находился на кухне.

По факту ЧП начата доследственная проверка. Пока по предварительным данным произошедшее является несчастным случаем. В ходе проверки следователи решат, заводить дело или нет.